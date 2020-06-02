Конкурс "Мисс Екатеринбург" не будет отменен из-за коронавируса

В столице Урала начался сбор анкет претенденток на участие в новом сезоне общегородского конкурса "Мисс Екатеринбург".

Как сообщили Накануне.RU в оргкомитете мероприятия, организаторы ждут заполненные анкеты и фотографии горожанок на сайте проекта. К участию в конкурсе допускаются жительницы Екатеринбурга или студентки в возрасте от 18 до 25 лет, ростом не ниже 170 см, не замужем и без детей.

В оргкомитете пояснили, что в связи с ограничениями на проведение офлайн-мероприятий из-за коронавируса дата и формат кастинга и финала 2020 года пока не определены. Сейчас рассматриваются различные варианты.

"Самый лучший – это полноценное шоу, надеюсь, что оно все-таки состоится. Но если нет, то будем продумывать онлайн-вариант и онлайн-кастинг", - прокомментировала ситуацию директор конкурса "Мисс Екатеринбург" Светлана Петракова.

Напомним, ранее из-за распространения коронавируса в Екатеринбурге традиционная пешеходная "Майская прогулка" была перенесена на сентябрь.