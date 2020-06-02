07 Сентября 2020
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Экономика Северо-Западный ФО Вологодская область
налоги, налоговая, самозанятые, калькулятор, карандаш, налоговые платежи, налоговая инспекция, предприниматель (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

Губернатор Вологодской области внесет законопроект в облдуму, который обеспечит снижение налоговых платежей на имущество организаций

Правительство Вологодской области одобрен законопроект, который обеспечит дополнительные льготы по налогу на имущество организаций , их планируется предоставить арендодателям, которые снизят размер арендной платы, передает корреспондент Накануне.RU.

«Данный законопроект направлен на поддержку организаций в условиях пандемии коронавируса, - рассказала заместитель губернатора области Валентина Артамонова, – и предоставляет арендодателям дополнительную налоговую льготу по налогу на имущество на сумму снижения арендных платежей, но не более чем 50% от размера налога на имущество».

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, в условиях ограничительных мероприятий многие предприниматели временно приостановили свою деятельность и не в состоянии платить за аренду помещений. Как известно, на федеральном уровне с целью уменьшения налоговой нагрузки принято решение о предоставлении отсрочки по уплате налогов для владельцев торговых объектов. А правительство Вологодчины предложило предоставить льготу по налогу на имущество организаций.

Для применения льготы налогоплательщик должен вести деятельность по коду ОКВЭД 68.2 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». При этом указанный вид деятельности может быть как основным, так и дополнительным.

Льготу предоставят при снижении арендной платы любому арендатору, независимо от того, занят ли он в отраслях экономики, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, и является ли он субъектом малого и среднего предпринимательства.

Воспользоваться налоговой льготой можно, если договор аренды заключен до введения режима повышенной готовности на территории области и не прекратил действия до отмены указанного режима; и если дополнительное соглашение к договору аренды о снижении арендной платы заключено после введения данного режима. Объем государственной поддержки оценивается в сумме 21 млн. рублей.

«Закон области будет внесен губернатором области Олегом Кувшинниковым на июньскую сессию законодательного собрания области, он будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

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Губернатор Вологодской области внесет законопроект в облдуму, который обеспечит снижение налоговых платежей на имущество организаций

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Теги: налоги, налог на имущество, поддержка предпринимателей,



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