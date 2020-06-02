Министр труда заявил об острой нехватке мигрантов в регионах

Глава Минтруда России Антон Котяков не считает возможным освобождение от страховых взносов тех предприятий, которые будут создавать новые места. Соответствующее предложение было озвучено сенаторами на правительственном часе в Совете Федерации.

При этом министр сообщил, что совместно с Минобрнауки сейчас его ведомство прорабатывает возможность стимулирования тех предприятий, которые готовы принимать на работу молодых специалистов – выпускников вузов ближайших лет. "Обсуждается прямое субсидирование таких рабочих мест. Но освобождение от уплаты страховых взносов – такой вариант не рассматривается", - сказал министр.

Он также прокомментировал предложение ограничить трудовую миграцию, чтобы освободившиеся рабочие места могли занять граждане РФ. По словам Котякова, ряд регионов сейчас испытывает острую нехватку иностранных трудовых мигрантов, поэтому введение ограничений в миграционное законодательство также пока не рассматривается.