Свердловское минпромнауки выпустило каталог с противокоронавирусной продукцией, производимой в регионе

Министерство промышленности и науки Свердловской области издало в регионе каталог с продукцией, используемой для борьбы с распространением инфекционных заболеваний.

В буклете также содержатся инструкции по организации безопасной работы на промышленных предприятиях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Свердловской области, производством каталога занимались местные предприятия. В нем содержится девять разделов, в том числе и раздел по обработке помещений. Помимо этого, каталог содержит список компаний, производящих средства индивидуальной защиты (маски, защитные комбинезоны, бахилы, респираторы и т.д.), а также тепловизоры и инфракрасные термометры для бесконтактной термометрии, бактерицидные облучатели и обеззараживали воздуха, автоматические и локтевые дозаторы, дезинфицирующие средства и кожные антисептики, оборудование для нанесения и распыления средств санитарных пропускников и медицинских учреждений.

"По поручению губернатора Евгения Куйвашева мы проанализировали, что из того, что нужно для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, производится на наших предприятиях, и где нужно помочь, чтобы начать выпускать эту продукцию. В результате почти все необходимое мы делаем в регионе сами. Во-первых, это укрепляет наши компетенции, в том числе, в сфере медицинского машиностроения, кроме того, жители региона имеют преимущество в плане обеспечения всем необходимым. И третий момент – это загрузка наших предприятий, сохранение рабочих мест и своевременные отчисления в бюджеты различных уровней", – рассказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Каталог уже передан на крупные промышленные предприятия и главам муниципалитетов. С полным перечнем рекомендаций для организаций можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора.