Самая большая разница между числом уволенных и принятых на работу - в Москве, Свердловской области и Петербурге

В России сейчас 5,7 млн человек работают удаленно, 1,5 млн направлены в простой, рассказал министр труда РФ Антон Котяков, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. Он сообщил, что уволено было 2,3 млн человек, принято на работу 1,9 млн человек. Самая большая разница между этими цифрами зафиксирована в Москве, Свердловской области и Санкт-Петербурге. Больше всего увольнений в розничной торговле непродовольственными товарами, общепите, авиаперевозках. Тем не менее, Котяков отметил, что даже в перечисленных регионах разница не превышает 1%.

Самая сложная ситуация с безработицей складывается в республиках Тыва, Чечня и Ингушетия. По данным Росстата, на 1 мая 2020 года в России безработными были 5,8% от трудоспособного населения. Рост безработицы в марте 2020 года к аналогичному периоду 2019 года составил 800 тыс. человек или 23%. "Если раньше за пособием по безработице приходил каждый пятый безработный, то теперь – каждый третий", - рассказал Котяков.