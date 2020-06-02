Осенью в России прогнозируют рост долгов по кредитам

Осенью в России может особенно ухудшиться ситуация с проблемными кредитами, пишет "Российская газета".

По данным издания, аудиторско-консалтинговая сеть "ФинЭкспертиза" провела исследование, сравнив общие суммы кредитов в рублях и иностранной валюте в марте и апреле. Выяснилось, что в апреле гражданам России было выдано займов на 46% меньше, чем в марте.

Аналитики связывают это с двумя факторами - ужесточением банками требований к заемщикам и падением спроса на кредиты со стороны населения в условиях снижения доходов.

отмечается, что покупательская способность населения будет снижаться, и вместе с этим будет расти доля проблемных кредитов и просроченных платежей. Ситуация может особенно ухудшиться с осени, когда будут подходить к концу кредитные каникулы.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в последнее время не раз отмечала, что банки вправе беспокоиться о способности заемщика обслуживать кредит, поэтому и предъявляют повышенные требования. При этом она призвала кредитные организации активнее предоставлять клиентам банковские каникулы в случае необходимости. По данным исследования ЦБ, после завершения ипотечных каникул, предоставленных в рамках принятого в 2019 году закона, до 76% заемщиков возвращались в прежний график погашения долгов.