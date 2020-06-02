В Екатеринбурге женщина-опекун несколько лет издевалась над приемной девочкой

В Екатеринбурге женщина-опекун истязала приемного ребенка. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, установлено, что несколько лет назад жительница уральской столицы взяла под опеку девочку 2002 года рождения и с декабря 2017 по май нынешнего года из личной неприязни наносила подопечной удары руками и ногами. Тем самым садистка причиняла ей физическую боль и моральные страдания.

Возбуждено дело по статье УК РФ "Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Также следователи СКР проверяют информацию, что представители органов опеки и попечительства в течение нескольких лет лишь однажды поинтересовались условиями проживания и воспитания девочки. Как заверили в ведомстве, их действиям будет дана объективная правовая оценка.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге женщина-опекун получила 12 лет колонии за жестокое обращение с приемным мальчиком, в результате которого тот скончался.