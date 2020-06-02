С 1 августа в Вологодской области начнет действовать режим по налогу на профессиональный доход

На Вологодчине 1438 человек зарегистрированы в качестве самозанятых и уплачивают пока налог в других субъектах Российской Федерации. Но с 1 августа 2020 года они смогут платить налог на профессиональный доход в родном регионе, передает корреспондент Накануне.RU.Законопроект о введении нового налогового режима накануне был одобрен на заседании правительства области.

Этот налоговый спецрежим смогут применять физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие приносящую доход деятельность без привлечения наемных работников.

«Профессиональный налог, или налог для самозанятых, с 1 января 2019 года в качестве эксперимента применяется в Москве, Московской и Калужской областях и республике Татарстан. С 1 января 2020 года по такому налогу работают уже в 19 субъектах Российской Федерации, а с 1 июля этого года все регионы вправе вводить его на своей территории, - сообщила заместитель губернатора области Валентина Артамонова.

Новый налоговый режим предусматривает льготные условия: период льготного налогообложения до 1 января 2028 года, в течение которого ставки не будут изменяться, а это 4% от дохода, если услуги налогоплательщик оказывает физическим лицам, и 6% - если услуги предоставляются организациям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области.

«Доход налогоплательщика за календарный год ограничен суммой в 2,4 млн. рублей. Если сумма дохода превышает 2,4 млн.рублей, то налоговая служба предлагает налогоплательщику перейти на другие виды налогооблажения,» - пояснила Валентина Артамонова.

Еще одно преимущество спецрежима – не нужно предоставлять отчетность в налоговый орган и покупать онлайн-кассу. Взаимодействие с налоговыми органами происходит дистанционно через мобильное приложение «Мой налог». Сумму налога не нужно считать самостоятельно, она определяется налоговым органом в данном приложении. Надо лишь, чтобы не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, налогоплательщи отследил уведомление в приложении «Мой налог» с суммой налога, которую при его согласии спишут с банковского счета или самозанятый оплатит самостоятельно. Заплатить налог нужно по итогам месяца не поздГлавнаянее 25-го числа месяца, следующего за истекшим.