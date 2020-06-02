07 Сентября 2020
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Общество Северо-Западный ФО Вологодская область
Народный бюджет, инициативное бюджетирование (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

В Вологодской области количество заявок в проект "Народный бюджет" выросло в 10 раз

Количество заявок в проект "Народный бюджет" увеличилось за 6 лет более чем в 10 раз. Об этом в рамках оперативного совещания при губернаторе области доложил заместитель главы региона Евгений Богомазов.

Проект "Народный бюджет" реализуется с 2015 года по инициативе губернатора Олега Кувшинникова и позволяет населению участвовать в решении проблем, которые существуют на территории районов и поселений. Большая часть проектов направлена на благоустройство территорий, строительство и ремонт детских площадок, противопожарную безопасность, решение вопросов ЖКХ, обустройство спортивных площадок. В год 75-летия Победы в Великой отечественной войне 103 проекта из 976 посвящены памятной дате. Добавим, что лидерами по реализации проектов в рамках "Народного бюджета" являются Вологодский, Великоустюгский, Бабаевский, Тотемский и Никольский районы.

"Сейчас мы называем "Народный бюджет" проектом инициативного бюджетирования, потому что расходование бюджетных средств областной казны, бюджета района, поселения производится по согласованию и по предложениям населения конкретной территории", - сказал Евгений Богомазов.

Евгений Богомазов, заместитель губернатора Вологодской области(2020)|Фото: vologda-oblast.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, рост интереса к "Народному бюджету" объясняется изменением условий софинансирования: если раньше областной бюджет выделял половину стоимости проекта, то с 2020 года доля региональной казны составляет 70%. Оставшаяся сумма – за счет местного бюджета, 5% из которой средства населения или бизнеса. Еще одно условие – общая стоимость проекта: не более 700 тысяч рублей для сельских поселений и не более 1,4 миллиона рублей для городских поселений. Финансирование проектов за счет всех источников в 2020 году составит 239 миллионов рублей.

"В 2015 году мы получили 74 заявки на участие в проекте "Народный бюджет", в 2020 году – уже 984, это больше в 13,3 раз, - рассказал Евгений Богомазов. – Выросла и доля проектов, получивших субсидию из областного бюджета: с 89% до 99,2%, это говорит о повышении качества подготовки и исполнения проектов органами местного самоуправления".

Народный бюджет, инициативное бюджетирование(2020)|Фото: vologda-oblast.ru

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В Вологодской области количество заявок в проект "Народный бюджет" выросло в 10 раз

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Теги: Народный бюджет, Евгений Богомазов



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