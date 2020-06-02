07 Сентября 2020
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Политика В России Москва
измерение температуры у посетителей (2020) | Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Россияне, пришедшие на участок с температурой, все равно смогут проголосовать - Памфилова

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова объявила о возобновлении активной подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию, передает корреспондент Накануне.RU. "Только основываясь на решении всей страны поправки вступят в силу. Это была добрая воля президента", - заявила глава ЦИК, объясняя необходимость голосования на заседании избиркома.
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"Какой-то telegram-канал все время писал, что "ЦИК на паузе". Никакой паузы не было", - усмехнулась Памфилова.

"Мы изучили зарубежный опыт. Не менее 11 стран проводили активное голосование в разгар пандемии. Мы пира во время чумы не допустили, в отличие от многих этих стран", - отметила глава ЦИК. По ее словам, "горе-эксперты", которые "привыкли оглядываться на запад", не должны влиять на деятельность "в интересах наших граждан". "Законодатель предусмотрел голосование по почте. Может быть, это когда-нибудь где-нибудь пригодится. Но опыт других стран показывает, что голосование по почте сопровождается скандалами. Мы забраковали такой способ для общероссийского голосования. Для нас это позавчерашний день, да и очень много рисков", - прокомментировала Памфилова одно из решений Госдумы.

Памфилова отметила, что социальное дистанцирование на голосовании будет организовано с нормой не менее двух метров. Каким образом будет организована и проконтролирована эта норма, она не рассказала.

"По сравнению с выборами, с тем, что мы раньше делали, мы постарались максимально разнообразить виды голосования. Но при всех из них будет обязательно присутствовать наблюдение. Дьявол, конечно, в деталях, но мы детали очень хорошо проработали", - сказала она.

Средствами индивидуальной защиты Памфилова обещала обеспечивать не только членов избирательных комиссий, но и наблюдателей, и журналистов, которые придут без своих масок и перчаток.

Согласно планам ЦИК, в час на участке будет голосовать не более 8-12 человек. На подходе к участку будет бесконтактное измерение температуры. "Если будут выявлены граждане, у которых повышенная температура, они будут направляться в отдельное помещение, где они смогут проголосовать", - заявила Памфилова.

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Россияне, пришедшие на участок с температурой, все равно смогут проголосовать - Памфилова

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Теги: голосование по поправкам в конституцию, элла памфилова, цик, голосование, температура



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