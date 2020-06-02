В Крыму друг семьи признался в убийстве шестилетней девочки

В Крыму задержан 39-летний мужчина - приятель отца шестилетней девочки, найденной мертвой. Его подозревают в педофилии и убийстве ребенка, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

31 мая девочка вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Отец, напившись, не заметил ее исчезновения. 1 июня тело ребенка было обнаружено на дне Северо-крымского канала.

По данным следствия, приятель отца вызвался проводить ребенка до дома. По дороге мужчина изнасиловал ребенка, после чего столкнул в воду. В СК уточнили, что им дана явка с повинной.

В отношении отца девочки возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности, он задержан.

В марте в Тамбовской области было найдено тело пропавшей 13-летней девочки.Как сообщалось, вечером 7 марта в селе Бокино в Тамбовской области 13-летняя девочка шла с дискотеки.

Местный 35-летний житель ехал на машине и сбил ребенка. Он вышел из машины, посмотрел тело, решил, что девочка умерла, положил ее в багажник, отвез к водоему и сбросил в него.