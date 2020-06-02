В курганском доме народного творчества обвинили сенатора Лисовского в невыполнении обещаний

Сенатор Совета Федерации, избранный от Курганской области, Сергей Лисовский не выполняет свои обещания. В прошлом году он приезжал в Городской дом народного творчества в Кургане, где занимаются дети-инвалиды. Осмотрев состояние помещений, пообещал выделить на ремонт 3 млн руб., однако никакого ремонта до сих пор нет.

"Он к нам приехал, посмотрел зал, посмотрели сцену. В результате составления сметы, когда начали все просчитывать, оказалось, что на зрительный зал этих денег не достаточно - там получилась сумма около 5 млн руб. У нас очень хорошо отремонтированы два танцевальных класса наверху - это было сделано на средства городского бюджета. И мы хотели, чтобы от этих классов по лестнице, где у нас посетители все ходят, плавно перейти в фойе, и отремонтировать эту часть. То есть, получается, площадку, где расположены отремонтированные классы, лестничный проем и фойе", - рассказала Накануне.RU директор Городского дома народного творчества Алла Мирская.

Она отметила, что сейчас все документы готовы, однако обещанных денег от сенатора учреждение не получило.

"В фойе была запланирована реконструкция гардероба, планировалось совсем по-другому его развернуть - так, чтобы было комфортно нашим посетителям. Мы хотели сохранить и стилистику нашего дома народного творчества, но и с другой стороны осовременить. Плитка на полу у нас растрескалась, гардероб не ремонтировался со времен СССР. Также мы хотели поменять двери в большой зал - они бы принесли фойе совершенно другой вид. У нас есть просчитанные сметы, утвержденные управлением капитального строительства, на 3 млн руб.", - отметила Мирская.

В здании занимаются дети-инвалиды. Для них в доме народного творчества проходит очень много фестивалей. Алла Мирская рассказала, что часть работ по ремонту уже сделана - как раз для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья.

"У нас за деньги городского бюджета были отремонтированы туалеты - там оборудовано место для инвалидов. И если бы сейчас все сделанное мы бы закрепили этим ремонтом, то было бы комфортнее нашим посетителям. Лисовский осенью прошлого года приезжал, сказал: "Готовьте документы". Мы все это сделали, но после этого все движения прекратились", - добавила Мирская.

Получить комментарий Сергея Лисовского не удалось - сенатор не ответил на звонок корреспондента Накануне.RU.

Ранее сообщалось, что Лисовский вновь собрался выдвинуться в сенаторы через курганскую облдуму. Он принял участие в праймериз "Единой России", выдвинувшись по территории №17. По итогам предварительного голосования наблюдатели отметили много странностей, связанных с выдвижением Лисовского. Наши инсайдеры утверждают, что голоса, отданные за сенатора, он мог просто купить. При этом сенатор агитации фактически не вел, с избирателями не работал.

"Много несостыковок. Мы, как избиратели, не видели его на округе, мы не видели от него никакой агитации, многие вообще даже не знают, кто такой Лисовский. Но он занял на праймериз второе место. Не странно это?" - поделился своим мнением с Накануне.RU житель Кетовского района Сергей Злыднев.

Источник в региональном отделении "Единой России" подтвердил нашему агентству, что за Лисовского в течение дня 31 мая был резкий скачок голосов. "Он в итоге вышел на второе место по Кетовскому району. За очень короткий промежуток времени - всего за час - количество голосов за Лисовского возросло с 86 до 600", - рассказал источник.