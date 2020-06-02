Олег Кувшинников дал поручение по контролю ситуации с паводком

Накануне на оперативном совещании правительства при рассмотрении состояния паводковой ситуации в Вологодской области губернатор региона Олег Кувшинников дал поручение заместителю главы региона Виктору Рябишину лично посетить районы, пострадавшие от паводка, и проконтролировать ход ликвидации последствий, передает корреспондент Накануне.RU.

О складывающейся паводковой ситуации доложил председатель комитета гражданской защиты и социальной безопасности Александр Колычев. По его данным, установившаяся с 25 мая теплая погода постепенно приводит к понижению уровня вод на водоемах области. В частности, пока понижение уровней воды в озере Кубенское идет медленно, по 1-2 см в сутки.

«По состоянию на 1 июня, в связи с уменьшением количества осадков, суммарный приток воды в озеро Кубенское составляет 250 кубических метров в секунду при пропускной способности реки Сухона 620 кубических метров в секунду, - сообщил Александр Колычев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, наиболее сложная обстановка сохраняется на территории села Устье Усть-Кубинского района, где затоплена дорога к микрорайону Лесозавод, а также подтоплены 59 придомовых территорий. Чтобы обеспечить транспортное сообщение с центральной частью села Устье организована работа катера, жителей обеспечивают продуктами питания и предметами первой необходимости.

В деревне Судоверфь Сокольского района остается подтопленным мост через реку Большой Пучкас, 61 придомовая территория в четырех населенных пунктах сельского поселения Пригородное, а также восемь приусадебных участков в Соколе. Здесь также силами аварийно-спасательной службы района для жителей организована доставка продуктов питания, воды, медикаментов и ГСМ.

«На территории села Верховажье вторую неделю проводятся аварийно-восстановительные работы. Обследовано 86 подтопленных домов, в целях оценки ущерба и оказания гражданам материальной помощи, составлено 119 актов. По линии центра социальных выплат оказана материальная помощь гражданам на сумму более 500 тысяч рублей», - добавил Александр Колычев.

Заместитель губернатора Виктор Рябишин на этой неделе посетит подтопленные районы Вологодской области, чтобы лично проконтролировать ход ликвидации последствий паводка, оценить нанесенный жителям населенных пунктов ущерб и помочь пострадавшим от стихии семьям.