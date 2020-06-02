Деньги "улетели". Пассажиры "Уральских авиалиний" требуют продавать самолеты

Глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов в интервью изданию РБК сообщил о том, что авиакомпания в настоящий момент ведет переговоры с несколькими банками для предоставления займов, помимо уже открытой кредитной линии от "Сбербанка".

"Мы очень неплохо завершили переговоры по открытию кредитной линии со Сбербанком. В итоге подписали кредитный договор, достаточно успешный. Продолжаем переговоры с банком ВТБ, нашли полное взаимопонимание с Газпромбанком, Промсвязьбанком", - заявил Скуратов.

Как сообщало Накануне.RU, 29 мая стало известно, что "Сбербанк" выдал льготный кредит авиакомпании "Уральские авиалинии" по новой госпрограмме поддержки системообразующих предприятий. Перевозчик получил 3 млрд руб. по льготной процентной ставке сроком на 12 месяцев. Авиакомпания стала одной из первых компаний, получивших льготное финансирование в рамках постановления российского кабмина. Помимо льготного кредита, банк продлил срок действия подписанной ранее кредитной линии до октября 2023 года.

О намерении реструктурировать долги авиакомпании на 1 млрд руб. сообщили в "Промсвязьбанке". Предстоящие в мае-августе платежи по кредиту будут перенесены на более поздний срок, в рамках комплекса мероприятий, направленных на поддержку отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.

Кроме того, в первом квартале 2020 года "Уральские авиалинии" получили 1 млрд 51 млн руб. в качестве субсидий для возмещения недополученных доходов, связанных с авиаперевозками в Симферополь и ряд других городов. Таким образом, компания является крупнейшим получателем бюджетных субсидий. Также и в связи с началом коронавирусной пандемии Правительство РФ выделяет миллиарды рублей на поддержку отрасли.

Однако, несмотря на такую существенную материальную помощь, финансовое состояние компании, по словам Суратова, можно оценить как среднее между "плохо" и "очень плохо". По данным ТАСС, по итогам года выручка "Уральских авиалиний" снизится на 30 млрд руб. В 2019 г. этот показатель составил 88,4 млрд руб.

Падение доходов, в первую очередь, связано с сокращением 94% объема перевозок в апреле. Была введена обширная программа сокращения расходов, пассажирские самолеты были перепрофилированы в грузовые.

Скуратов выразил мнение, что гражданской авиации, помимо уже выделенных средств, потребуются дополнительные 50 млрд руб. "Уральским авиалиниям" из этих средств будет необходимо 5-6 млрд руб.

При этом глава авиакомпании утверждает, что, несмотря на обеспокоенность полпреда президента в УрФО Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, о банкротстве "Уральских авиалиний" речи не идет. По его словам, авиакомпания "пытается убедить пассажиров летать".

Между тем, число жалоб на "УА" от пассажиров не иссякает. Алгоритм действий, в зависимости от ситуации, в которую попали пассажиры, у которых отменены рейсы, опубликован на сайте авиакомпании, в разделе "Информация для пассажиров отмененных рейсов в связи с коронавирусом". В частности, пассажирам невозвратных рейсов предлагают переоформление на другую дату (со штрафом в 1000 руб. за переоформление полета в один конец). Либо приобрести сертификат, срок действия которого составляет три года. Деньги за билет будут зачислены на этот сертификат и в дальнейшем могут быть использованы для покупки билета. Пассажиры с возвратными билетами в той же самой ситуации могут изменить дату вылета, но без уплаты штрафа, вернуть деньги бонусами, оформить сертификат. Аналогичные действия предстоит выполнить тем пассажирам, рейсы которых оказались отменены. Деньги "Уральские авиалинии" им также предлагают вернуть либо бонусами, либо покупкой сертификата.

Группа авиаперевозчика по-прежнему завалена сообщениями с требованием возврата денег.

Со шквалом жалоб перевозчик столкнулся еще в конце марта, и, судя по всему, в настоящий момент ситуация не улучшилась. Жалобы самые разнообразные: у одних пассажиров авиаперевозчик самовольно изменил дату и время вылета, а также категорию билетов - с возвратных на невозвратные. Другие отказываются лететь, поскольку по прилету, вместо Черного моря и песчаного пляжа, их ожидает две недели в обсервации. Среди требований пассажиров даже звучат призывы - "продать пару самолетов", чтобы расплатиться со всеми желающими.

"Это, конечно, круто. Но! Почему вы так упорно не хотите возвращать деньги за не оказанную услугу? Где логика? Вы же нарушаете все мыслимые и немыслимые законы, отказываясь возвращать деньги..."

"Верните деньги за возвратные билеты, которые покупала за наличный расчет. На то они и возвратные!"

"Это беспредел - менять условия возврата денег за билеты! Мы покупали возвратные билеты, были уверены, что если что сдадим их без проблем! Если бы мы знали иные условия возврата, а именно ваучеры вместо денег, то не покупали бы билеты заранее! Верните деньги согласно условиям, которые существовали на момент покупки билетов! Иначе нет вам доверия!"

"Продайте пару самолетов и верните людям деньги. А не эти ваши сертификаты (у которых есть куча нюансов и которые даже в полном объеме потратить нельзя), которые ровным счетом ничего не стоят. Начните уже отвечать людям на вопросы касаемо брони, переносов рейсов, возврата денег. А не вот это вот все... Чем заняты ваши операторы? Чем занимаются модераторы данного сообщества? Такое ощущение, что в данной авиакомпании сейчас работают сплошь некомпетентные люди. Я доверилась вашей авиакомпании, выбрала вас как перевозчика и потратила на билет свои честно и кровно заработанные деньги. Что за неуважение? И эпопея с возвратом длится с марта".

"Доверие к компании потеряно. К сожалению. Если не можете вернуть деньги, то ответьте по-человечески! Ни по одному контакту к вам не пробиться, это что? Еще подождем и, возможно, будем собирать коллективный иск по возврату денежных средств. Так что в ваших интересах начать отвечать, а не отмазываться большим количеством сообщений... все допустимые сроки уже прошли", - высказывают возмущение люди в социальных сетях.

Многие интернет-пользователи не в восторге от предложений компании - вернуть им "фантик" вместо денег. Но даже для тех, кто согласен на покупку сертификата, главной проблемой остается отсутствие связи и реакции перевозчика на многочисленные сообщения. В ответ на звонки в службе поддержки клиентов приятным женским голосом сообщает неприятную новость: "Все линии перегружены".

В пресс-службе "Уральских авиалиний" на момент публикации получить комментарий не удалось.

Между тем, как уже сообщало Накануне.RU, самым действенным для пассажира способом разобраться в ситуации станет именно обращение в суд.