07 Сентября 2020
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Политика Курганская область Уральский ФО
улица Красина, Курган (2020) | Фото: Накануне.RU

Следователи проверят курганского перевозчика после объявленной сотрудниками забастовки

Сотрудники Следственного комитета будут разбираться с невыплатой зарплаты в курганской компании пассажирских перевозок ООО "Попутчик+".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР, задолженность составляет более двух месяцев. Проверка должна установить все обстоятельства, причины и условия появления долгов. 

Отметим, что 1 июня водители автобусов не вышли в рейсы. В течение дня ситуация нормализовалась, автобусы начали выходить на свои маршруты.

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Следователи проверят курганского перевозчика после объявленной сотрудниками забастовки

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Теги: автобус, забастовка, проверка, долги по зарплате, Попутчик+



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