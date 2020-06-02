Следователи проверят курганского перевозчика после объявленной сотрудниками забастовки

Сотрудники Следственного комитета будут разбираться с невыплатой зарплаты в курганской компании пассажирских перевозок ООО "Попутчик+".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР, задолженность составляет более двух месяцев. Проверка должна установить все обстоятельства, причины и условия появления долгов.

Отметим, что 1 июня водители автобусов не вышли в рейсы. В течение дня ситуация нормализовалась, автобусы начали выходить на свои маршруты.