В Магнитогорске из-за коронавируса на карантин закрыли несколько медучреждений

В Магнитогорске несколько медицинских учреждений закрыты на карантин из-за коронавируса.

Как рассказала главный санитарный врач по Магнитогорску Лариса Булакова, ранее на карантин были закрыты областной наркодиспансер и центр диализа.

"С сегодняшнего дня присоединились два отделения 3 городской больницы: реанимация терапевтическая и второе терапевтическое отделение, где находилась больная. Также у нас с сегодняшнего дня закрывается отделение патологии беременных в роддоме №2", - цитирует Булакову "Магнитогорский рабочий".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, по состоянию на 2 июня в городе подтверждено 755 случаев COVID-19, 16 человек умерли. Вылечились и выписаны из больниц 244 пациента.