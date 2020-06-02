В одном из подразделений свердловской полиции могла произойти вспышка коронавируса

В одном из подразделений ГУ МВД России по Свердловской области могла произойти вспышка коронавируса среди сотрудников.

По данным СМИ, речь идет о центре вещевого довольствия МВД на улице Маршала Жукова в Екатеринбурге. Утверждается, что заболели более 10 работников.

В свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19 посоветовали обратиться непосредственно в ведомство.

"Оперативный штаб не идентифицирует заболевших по принадлежности к профессии", - сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что региональный гарнизон полиции работает в штатном режиме и с соблюдением всех принятых мер безопасности.

Напомним, за минувшие сутки на Среднем Урале было зафиксировано 292 новых случая заражения коронавирусом и два летальных исхода.

В понедельник губернатор Евгений Куйвашев продлил ограничения в Свердловской области до 8 июня.