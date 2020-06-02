07 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
полиция, МВД, отдел (2018) | Фото: Накануне.RU

В одном из подразделений свердловской полиции могла произойти вспышка коронавируса

В одном из подразделений ГУ МВД России по Свердловской области могла произойти вспышка коронавируса среди сотрудников.
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В одном из подразделений свердловской полиции могла произойти вспышка коронавируса

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Теги: полиция, коронавирус, МВД



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