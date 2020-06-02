Сургут и район - лидеры Югры по приросту количества больных коронавирусом

Опубликованы новые данные по суточному приросту числа больных коронавирусом в "тюменской матрёшке", передаёт корреспондент Накануне.RU.

В Тюменской области количество больных выросло на 41 (до 1 тыс. 702), в Югре – на 149 (до 2 тыс. 736), на Ямале – на 51 (до 2 тыс. 467). По данным югорского оперштаба, лидеры списка - Сургутский район (45), Сургут (23) и Когалым (17). У 71 нового пациента есть симптомы ОРВИ, у 25 - пневмонии, у 53 никаких проявлений болезни нет. В населённых пунктах Ямала подтверждены 43 новых случая. Больше всего - в Новом Уренгое (37). На месторождениях и предприятиях - восемь случаев, половина из которых - также в Новом Уренгое.

"Более половины новых случаев в Новом Уренгое - у контактных с ранее заболевшими. Остальные подтвердились либо при обращении к врачам, либо при обследовании работодателем или самостоятельно. Ситуация в городе остаётся напряжённой. В кратчайшие сроки развернуты дополнительно еще 100 коек. Всего в округе сегодня функционируют 1 тыс. 83 специализированные койки для лечения больных COVID-19 и внебольничными пневмониями. На них госпитализировано 714 заболевших, из них 361 пациент - с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией. Остальные – с диагнозом внебольничной пневмонии", - сказала глава окружного оперштаба Татьяна Бучкова.