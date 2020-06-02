09 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
торговый центр тц карнавал (2007) | Фото: Накануне.ru

СФ одобрил изменения в арендных отношениях и другие новые "меры поддержки"

Совет Федерации одобрил поправки, законодательно сопровождающие пакет мер поддержки граждан и бизнеса, предложенный правительством.

В частности, закон предусматривает единый размер пособия по уходу на ребенком для неработающих граждан. Пособие будет выплачиваться на каждого ребенка, вне зависимости от очередности рождения, и составит 6752 тыс. руб. В настоящее время он составляет 1,5 тыс. руб.

Арендаторы из наиболее пострадавших отраслей экономики смогут до 1 октября в одностороннем порядке отказаться от договора аренды и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды, но обеспечительный платеж останется у арендодателя.

Право на расторжение договоров получат не все арендаторы, у которых снизился доход, а только субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса.

Кроме того, право арендатора в одностороннем порядке расторгать договор аренды будет не безусловным, оно должно быть связано с тем, что арендатор обратился к арендодателю с предложением о снижении арендной платы, и ему в этом было отказано. Также был уточнен перечень объектов недвижимого имущества, подпадающих под действие данного закона.

Гринвич четвертая очередь торговый центр молл тц трц эскалатор|Фото:Накануне.RU

В законе прописывается право правительства принимать решение о приостановлении на установленный им срок обязательств туроператоров по возврату туристам уплаченных ими за туристский продукт денег при условии предоставления туристам обязательства об обеспечении предоставления им в установленный срок равнозначного туристского продукта.

Кроме того, граждане смогут получить сертификат, который гарантирует аналогичное путешествие в будущем. При этом если турист не воспользуется сертификатом до окончания срока его действия, турфирма обязана будет вернуть деньги за поездку, а также проценты за пользование ими.

Правительство наделяется правом менять условия и особенности итоговой аттестации школьников и приема в вузы. При этом предусматривается, что к числу таких особенностей будет отнесена возможность признания результатов промежуточной аттестации в качестве результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, заканчивающих освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования.

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СФ одобрил изменения в арендных отношениях и другие новые "меры поддержки"

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Теги: совет федерации, меры поддержки, арендаторы



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