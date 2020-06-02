В НАО предложили обсуждать объединение региона с другими только с одобрения коренных народов

Депутаты парламента Ненецкого автономного округа подготовили законопроект, по которому рассматривать объединение региона с другими можно будет только, если это одобрит ассоциация ненецкого народа "Ясавэй".

Кроме того, предложение об объединении должны будут поддержать половина муниципальный депутатов округа, передает "Интерфакс".

"Ясавэй" ранее выступила против объединения НАО с Архангельской областью из опасения, что коренные народы округа потеряют идентичность.

Ранее сообщалось, что в Ненецком автономном округе члены "Единой России" выходят из партии, выражая позицию против объединения НАО и Архангельской области.

13 мая врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и его коллега из НАО Юрий Бездудный заявили о процессе постепенного объединения двух северных регионов. Идея вызвала критику как у населения (особенно в Ненецком округе), так и среди местных парламентариев.

Намеченные на 26 мая парламентские слушания по вопросам объединения двух регионов были перенесены на "неопределенный срок".