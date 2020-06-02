07 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

На Среднем Урале зафиксировано 292 новых случая заражения коронавирусом и два летальных исхода

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 292 новых случая заражения COVID-19. 200 из них зафиксированы в Екатеринбурге, остальные заболевшие из Артинского и Белоярского городских округов, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Асбеста, Березовского, Верх-Нейвинского, Заречного, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Староуткинска, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона, всего на территории области числится 6 тыс. 24 больных коронавирусной инфекцией. 56 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии и размещены реанимационно-анестезиологических отделениях. 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ. 326 пациентов, находящихся в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице №40 и других медучреждениях муниципалитетов.

В связи с выздоровлением выписано еще 173 человека с ранее подтвержденным COVID-19. Двое из больных умерли. Таким образом, всего уральские врачи помогли 2 тыс.510 пациентам излечиться от коронавируса. Не смогли спасти - 31.

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На Среднем Урале зафиксировано 292 новых случая заражения коронавирусом и два летальных исхода

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Теги: коронавирус, заболевшие



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