В России выявлено 8863 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8 863 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 182 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 11 108 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 423 741 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 037 летальных исходов, выздоровело 186 985 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 2286
Московская область - 732
Санкт-Петербург - 376
Нижегородская область - 354
Свердловская область - 292
Ростовская область - 253
Иркутская область - 210
Красноярский край - 150
Ханты-Мансийский АО - 149
Республика Дагестан - 132
Волгоградская область - 119
Челябинская область - 113
Смоленская область - 110
Тульская область - 106
Новосибирская область - 106
Ульяновская область - 105
Брянская область - 98
Воронежская область - 95
Саратовская область - 95
Чувашская Республика - 88
Ставропольский край - 85
Пензенская область - 85
Ивановская область - 83
Калужская область - 83
Белгородская область - 79
Краснодарский край - 79
Новгородская область - 77
Кировская область - 77
Самарская область - 76
Кабардино-Балкарская Республика - 75
Ярославская область - 74
Республика Саха (Якутия) - 74
Рязанская область - 72
Республика Башкортостан - 72
Алтайский край - 70
Липецкая область - 67
Карачаево-Черкесская Республика - 67
Хабаровский край - 67
Тамбовская область - 63
Владимирская область - 62
Курская область - 60
Пермский край - 57
Архангельская область - 56
Калининградская область - 54
Астраханская область - 54
Приморский край - 54
Ленинградская область - 53
Республика Татарстан - 53
Оренбургская область - 53
Ямало-Ненецкий АО - 51
Республика Северная Осетия - 50
Республика Бурятия - 50
Республика Тыва - 46
Тверская область - 45
Кемеровская область - 44
Республика Коми - 41
Тюменская область - 41
Республика Марий Эл - 39
Республика Мордовия - 39
Республика Ингушетия - 37
Удмуртская Республика - 35
Республика Хакасия - 35
Камчатский край - 35
Костромская область - 32
Мурманская область - 32
Орловская область - 31
Забайкальский край - 29
Вологодская область - 27
Омская область - 26
Псковская область - 23
Томская область - 23
Амурская область - 18
Чеченская Республика - 17
Республика Адыгея - 16
Сахалинская область - 15
Республика Калмыкия - 11
Республика Карелия - 8
Курганская область - 7
Севастополь - 3
Магаданская область - 2
Республика Крым - 2
Ненецкий АО - 1
Республика Алтай - 1
Чукотский АО - 1