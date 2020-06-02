07 Сентября 2020
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Общество В России
Изолирующий бокс для перемещения пациентов с коронавирусом (2020) | Фото: Правительство Пермского края

В России выявлено 8863 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 863 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 182 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 11 108 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 423 741 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 037 летальных исходов, выздоровело 186 985 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 2286

Московская область - 732

Санкт-Петербург - 376

Нижегородская область - 354

Свердловская область - 292

Ростовская область - 253

Иркутская область - 210

Красноярский край - 150

Ханты-Мансийский АО - 149

Республика Дагестан - 132

Волгоградская область - 119

Челябинская область - 113

Смоленская область - 110

Тульская область - 106

Новосибирская область - 106

Ульяновская область - 105

Брянская область - 98

Воронежская область - 95

Саратовская область - 95

Чувашская Республика - 88

Ставропольский край - 85

Пензенская область - 85

Ивановская область - 83

Калужская область - 83

Белгородская область - 79

Краснодарский край - 79

Новгородская область - 77

Кировская область - 77

Самарская область - 76

Кабардино-Балкарская Республика - 75

Ярославская область - 74

Республика Саха (Якутия) - 74

Рязанская область - 72

Республика Башкортостан - 72

Алтайский край - 70

Липецкая область - 67

Карачаево-Черкесская Республика - 67

Хабаровский край - 67

Тамбовская область - 63

Владимирская область - 62

Курская область - 60

Пермский край - 57

Архангельская область - 56

Калининградская область - 54

Астраханская область - 54

Приморский край - 54

Ленинградская область - 53

Республика Татарстан - 53

Оренбургская область - 53

Ямало-Ненецкий АО - 51

Республика Северная Осетия - 50

Республика Бурятия - 50

Республика Тыва - 46

Тверская область - 45

Кемеровская область - 44

Республика Коми - 41

Тюменская область - 41

Республика Марий Эл - 39

Республика Мордовия - 39

Республика Ингушетия - 37

Удмуртская Республика - 35

Республика Хакасия - 35

Камчатский край - 35

Костромская область - 32

Мурманская область - 32

Орловская область - 31

Забайкальский край - 29

Вологодская область - 27

Омская область - 26

Псковская область - 23

Томская область - 23

Амурская область - 18

Чеченская Республика - 17

Республика Адыгея - 16

Сахалинская область - 15

Республика Калмыкия - 11

Республика Карелия - 8

Курганская область - 7

Севастополь - 3

Магаданская область - 2

Республика Крым - 2

Ненецкий АО - 1

Республика Алтай - 1

Чукотский АО - 1

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В России выявлено 8863 новых случая коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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