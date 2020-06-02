Субсидии на горячее питание школьников смогут получить регионы-доноры

Субсидии из федерального бюджета на организацию горячего бесплатного питания для школьников начальной школы смогут получить не только дотационные субъекты РФ, но и регионы-доноры. Об этом сообщила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Сенатор отметила, что в стране насчитывается 7,2 млн учащихся, которым теперь полагается бесплатное горячее питание.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в прежнем варианте (субсидии – только для дотационных регионов) правил предоставления помощи из бюджета 13 российских регионов (в том числе четыре региона УрФО) не могли рассчитывать на субсидии.

Также Гумерова сообщила на пленарном заседании СФ, что Минфин отсрочил контрольную дату, к которой регионы, претендующие на субсидии, должны были доказать свою готовность к организации питания. Изначально контроль был назначен на 15 апреля – к этой дате готовы были только 18 регионов. Теперь контрольная дата – 15 июля. Предполагается, что к этому времени еще 39 регионов смогут подготовиться. Это позволит охватить субсидированием из федерального бюджета 65% учеников, которым полагается питание.

Напомним, Владимир Путин в январском послании к федеральному собранию предложил обеспечить всех учеников 1-4 классов бесплатными горячими обедами. Парламент одобрил соответствующий законопроект, Минфин выделил 21 млрд руб. из федерального бюджета на организацию питания. Оно должно начаться с 1 сентября 2020 года.