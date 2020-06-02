Глава Якутии: Больных коронавирусом на Чаяндинском месторождении не осталось

Более 2 тысяч человек осталось работать на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении Якутии. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев, сообщает оперштаб.

По его словам, это те, кто работает на постоянной основе. Ранее свыше 8 тысяч человек было вывезено авиакомпанией "Якутия" и "Газпром авиа" с Чаяндинского месторождения. Николаев подчеркнул, что больных на объекте не осталось.

Напомним, с 1 июня снят карантин на территории месторождения. Ранее коронавирусом заразились больше 3 тыс. человек. Всего на месторождении трудятся более десяти тысяч человек из 79 подрядных предприятий "Газпрома". МЧС доставил на Чаянду аэромобильный госпиталь для лечения больных.

В апреле на месторождении прошли мощные акции протеста вахтовиков, недовольных условиями работы на фоне эпидемии коронавируса.