СОСПП подготовил три тысячи продуктовых наборов для жителей Свердловской области

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) оплатил три тыс. продуктовых наборов стоимостью в 1,5 млн руб. Поддержка будет оказана малообеспеченным и многодетным семьям, людям в сложной жизненной ситуации и тем, кто в силу возраста или состояния здоровья не может выйти из дома.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СОСПП, с просьбой оплатить продуктовые наборы в союз обратилось министерство социальной политики Свердловской области.

"В связи с введением на территории региона ограничительных мер с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции силами волонтёров осуществляется помощь, в том числе доставка продуктов питания, медикаментов, товаров первой необходимости. Гражданам оказывается помощь в создании среды, позволяющей как можно дольше оставаться дома. На сегодняшний день особо значима любая помощь, направленная на то, чтобы поддержать нуждающихся граждан и предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции", – говорится в письме, направленном ведомством в адрес СОСПП.

Наборы уже сформированы и в ближайшие дни будут доставлены в малые города и отдаленные территории региона. По словам первого вице-президента СОСПП Михаила Черепанова, соблюдение всех предписанных оперативным штабом сер безопасности, в том числе и самоизоляция, поспособствует скорому выходу из карантина и полному возобновлению работы предприятий.