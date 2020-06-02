07 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Прием продуктовых наборов (2020) | Фото: Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей

СОСПП подготовил три тысячи продуктовых наборов для жителей Свердловской области

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) оплатил три тыс. продуктовых наборов стоимостью в 1,5 млн руб. Поддержка будет оказана малообеспеченным и многодетным семьям, людям в сложной жизненной ситуации и тем, кто в силу возраста или состояния здоровья не может выйти из дома.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СОСПП, с просьбой оплатить продуктовые наборы в союз обратилось министерство социальной политики Свердловской области.

"В связи с введением на территории региона ограничительных мер с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции силами волонтёров осуществляется помощь, в том числе доставка продуктов питания, медикаментов, товаров первой необходимости. Гражданам оказывается помощь в создании среды, позволяющей как можно дольше оставаться дома. На сегодняшний день особо значима любая помощь, направленная на то, чтобы поддержать нуждающихся граждан и предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции", – говорится в письме, направленном ведомством в адрес СОСПП.

Наборы уже сформированы и в ближайшие дни будут доставлены в малые города и отдаленные территории региона. По словам первого вице-президента СОСПП Михаила Черепанова, соблюдение всех предписанных оперативным штабом сер безопасности, в том числе и самоизоляция, поспособствует скорому выходу из карантина и полному возобновлению работы предприятий.

Прием продуктовых наборов(2020)|Фото: Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателейПрием продуктовых наборов(2020)|Фото: Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателейПрием продуктовых наборов(2020)|Фото: Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей

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СОСПП подготовил три тысячи продуктовых наборов для жителей Свердловской области

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Теги: СОСПП, продуктовые наборы, малоимущие



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