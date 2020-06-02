На Южном Урале возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки краснокнижных деревьев

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев, занесенных в Красную книгу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию обратился представитель местного лесничества. Он рассказал, что в лесополосе около деревни Петропавловка совершена незаконная вырубка сырорастущих деревьев дуба. Ущерб превысил 557 тыс. руб.

Подозреваемого задержали. Им оказался житель деревни Злоказово. Между подозреваемым и арендатором лесного участка был заключен договор о сплошной вырубке леса на данной местности за исключением дубов, которые занесены в Красную книгу. Однако мужчина срубил и краснокнижные деревья.

Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.