Москвичей будут судить за фейки о трупах в обсерваторе и об изъятии органов под видом лечения от COVID-19

Суд в Москве рассмотрит дело о фейковом сообщении о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции.

Информацию в интернете разместила москвичка - модератор группы в соцсети. По версии следствия, обвиняемая опубликовала сообщение о трупах, чтобы привлечь новых подписчиков.

Уголовное дело возбуждено по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

По этой же статье будут судить 54-летнего жителя столицы, подозреваемого в распространении фейков о коронавирусе, пишет Regnum.

По версии следствия, подозреваемый распространил в Сети видеоролик, в котором сообщалось о массовых изъятиях внутренних органов у здоровых людей под видом борьбы с COVID-19.

Также обвиняемый заявлял о том, что коронавирус в действительности является иной болезнью, в группу риска которой входят исключительно лица определенных национальностей.