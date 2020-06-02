07 Сентября 2020
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Происшествия В России Москва
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Москвичей будут судить за фейки о трупах в обсерваторе и об изъятии органов под видом лечения от COVID-19

Суд в Москве рассмотрит дело о фейковом сообщении о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции.

Информацию в интернете разместила москвичка - модератор группы в соцсети. По версии следствия, обвиняемая опубликовала сообщение о трупах, чтобы привлечь новых подписчиков.

Уголовное дело возбуждено по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

По этой же статье будут судить 54-летнего жителя столицы, подозреваемого в распространении фейков о коронавирусе, пишет Regnum.

По версии следствия, подозреваемый распространил в Сети видеоролик, в котором сообщалось о массовых изъятиях внутренних органов у здоровых людей под видом борьбы с COVID-19.

Также обвиняемый заявлял о том, что коронавирус в действительности является иной болезнью, в группу риска которой входят исключительно лица определенных национальностей.

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Москвичей будут судить за фейки о трупах в обсерваторе и об изъятии органов под видом лечения от COVID-19

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Теги: коронавирус, фейки, крылатское, трупы, изъятие органов



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