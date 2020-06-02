07 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Елизавета Пескова (2019) | Фото: instagram.com/lisa_peskova

Дочь Пескова: "В России больше половины населения не читает дальше заголовков"

22-летняя дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова раскритиковала российские СМИ. Девушка считает, что пресса вырывает ее слова из контекста, клевещет и способствует притоку хейтеров на ее страницу в Instagram.

Вот что Лиза пишет на своей странице в соцсети: "[СМИ] До неузнаваемости искажают информацию, придумывают вызывающие заголовки, а иногда ВЫДУМЫВАЮТ клевету на пустом месте из ничего, ЗНАЯ, что в России больше половины населения не читает дальше заголовков" (авторские орфография и пунктуация в цитатах здесь и далее сохранены – прим. ред.).

"Хейтеры появляются именно из-за СМИ. Они приходят на твою страницу с грязных просторов интернета и топчут твои мысли. Даже не прочитав", - продолжает Пескова.

"Я пишу об этом, потому, что регулярно сталкиваюсь с клеветой и ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЙ информацией, которая переходит все границы дозволенного. Я понимаю - выдернуть из контекста, ок. С этим ещё можно смириться. Но не СОЗДАТЬ ЭТОТ КОНТЕКСТ ОТ МОЕГО ЛИЦА, - возмущается девушка. - Легко сказать - не обращай внимание. Но невозможно не обращать внимание на то, что ради куска хлеба, из тебя, живого человека, создают образ (особенно используя фразы, которые ты в жизни не говорил), зная, что в этой стране больше половины населения "клюнет".

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Дочь Пескова: "В России больше половины населения не читает дальше заголовков"

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Теги: елизавета пескова, дмитрий песков, сми, хейтеры, соцсети, instagram



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