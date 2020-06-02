07 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
детский сад, детсад, дети,качели (2019) | Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Более 507 тысяч свердловских детей уже получили свыше 5,7 миллиарда рублей в качестве государственной поддержки

Свыше 350 тыс. семей Свердловской области уже получили единовременную выплату на детей в качестве господдержки. В общей сложности, это более 507 тыс. детей и подростков в возрасте от трех до 16 лет.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, сумма выплаты составляет 10 тыс. руб. на одного ребенка. За все время свердловским семьям выплатили свыше 5,7 млрд руб..

"Большинство семей обратились за выплатой через портал Госуслуг и могли отследить статус заявления в электронном кабинете родителя", – сказала замуправляющего отделением ПФР по Свердловской области Ольга Шубина.

Заявление на единовременную выплату необходимо подать не позже 1 октября. На нее могут претендовать семьи, чей ребенок достиг возраста от 3 до 16 лет в период с 11 мая по 30 июня 2020 г.. При этом в учет не будет браться доход семьи, наличие или отсутствие работы, в том числе и получение зарплаты, пенсий, пособий и т.д.

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Более 507 тысяч свердловских детей уже получили свыше 5,7 миллиарда рублей в качестве государственной поддержки

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Теги: единовременная выплата, дети до 16, господдержка



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