07 Сентября 2020
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Экономика Ямало-Ненецкий АО В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Добыча "Газпрома" сократилась на 20% из-за падения экономики

Из-за экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, без спроса осталась одна пятая часть производственных мощностей "Газпрома". К такому выводу пришел "Интерфакс", изучив оперативные данные ЦДУ ТЭК за март, апрель и май. В каждый из весенних месяцев производство снижалось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%. Например, в мае компании группы добыли 32,9 млрд кубометров газа (против 41,77 млрд кубометров в мае 2019 года). Это также ниже показателя мая 2018 года (39,98 млрд кубометров), 2017 года (35,93 млрд кубов), но выше, чем за май 2016 года (27,53 млрд кубометров). За первые пять месяцев 2020 года добыча "Газпрома" снизилась по отношению к январю-маю 2019 года уже на 31,8 млрд куб. м (это добыча за целый календарный месяц).
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Добыча "Газпрома" сократилась на 20% из-за падения экономики

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Теги: добыча, природный газ, газпром, коронавирус, падение экономики



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