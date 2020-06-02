07 Сентября 2020
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Градусник, таблетки, лекарства, медицинская маска, болезнь (2020) | Фото: Накануне.RU

Воспитатели Салехарда получат стимулирующие выплаты за работу в период пандемии

Власти Салехарда приняли решение о поощрении работников городских детских садов, благодаря которым в период пандемии функционировали дежурные группы, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Стимулирующие выплаты получат более 140 человек. Их размер не уточняется.

Дети по-прежнему будут посещать учреждения с соблюдением всех требований: в одном детском саду функционирует только одна группа, в каждой не более 12 детей, усилены профилактические меры и соблюдается "утренний фильтр".

Напомним, режим повышенной готовности продлен до 14 июня по решению губернатора Дмитрия Артюхова.

"Надеюсь, что через две недели мы увидим улучшение всех наших показателей и перешагнем на следующий этап снятия ограничений", - заявил он, отметив, что не везде в регионе ситуация с COVID-19 стабилизируется. Очень тревожная ситуация в Новом Уренгое - там добавляются койки, будут усилены медицинские бригады.

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Воспитатели Салехарда получат стимулирующие выплаты за работу в период пандемии

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Теги: коронавирус, covid19, детский сад, дежурные группы



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