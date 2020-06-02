В Новосибирске восстанавливают город после ночного грозового шторма

Ночная гроза в Новосибирске имела разрушительные последствия – городская администрация сообщила о 36 происшествиях. Так, в 18 многоквартирных домах протекла кровля, десять домов в частном секторе подтоплены, на восьми участках оказалась подтоплена проезжая часть.

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"На территории города на нескольких участках проезжей части не уходила вода: на Красном проспекте, Гусинобродском шоссе, ул. Татьяны Снежиной, ул. Высоцкого, ул. Эйхе, ул. Героев Труда, ул. Военной", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Новосибирска.

Напомним, на прошлой неделе к разрушительным последствиям привели ураганы в Свердловской и в Кемеровской областях: погибли люди, были разрушены целые населенные пункты.