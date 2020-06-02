07 Сентября 2020
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Аварийная больница в поселке Восточный Свердловской области (2020) | Фото: Гражданский Патруль

Свердловский минздрав не собирается закрывать больницу, здание которой признано аварийным

Министерство здравоохранения Свердловской области решило дополнительно обследовать аварийную больницу в поселке Восточный, оставшуюся без крыши после урагана. Об этом сообщили в общественной организации "Гражданский патруль".

Напомним, летом 2017 года сильными порывами ветра была сорвана часть кровли здания больницы, а в результате протечек пострадала внутренняя отделка помещений. Через год выяснилось, что кровля нуждается в проведении капитального ремонта. Больницей была подготовлена смета ремонта, а сам он был запланирован на весну 2020 года.

Однако, по данным общественников, весной больницу не отремонтировали, признав здание аварийным, а "скорую помощь" перевели в гараж, после чего во время урагана с него сдуло крышу. Впоследствии дети из поселка Восточный обратились за помощью, записав эмоциональное обращение.

Аварийная больница в поселке Восточный Свердловской области(2020)|Фото: Гражданский Патруль

Аварийная больница в поселке Восточный Свердловской области(2020)|Фото: Гражданский Патруль

Как сообщили Накануне.RU в общественной организации, на запрос "Гражданского патруля" минздрав Свердловской области ответил, что на данный момент закрытие больницы не планируется, а в ближайшее время там будет проведен осмотр, по результатам которого выдадут заключение о необходимости ремонта или его невозможности. Сроков, когда проведут эти работы, в минздраве не уточнили, хотя здание находится в неудовлетворительном состоянии.

Аварийная больница в поселке Восточный Свердловской области(2020)|Фото: Гражданский Патруль

"Подобные проволочки в итоге приведут к тому, что здание окончательно развалится и его точно закроют. И тогда поселок с населением в 4,5 тысячи человек по факту остался без медицинского обслуживания, что означает его медленную смерть. После закрытия больницы ближайшая поликлиника будет находиться в 55 километрах – в Сосьве, а ближайшая больница в 150 километрах – в Серове", - прокомментировал ситуацию руководитель отделения "Гражданского патруля" в Свердловской области Роман Тихонов.

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Свердловский минздрав не собирается закрывать больницу, здание которой признано аварийным

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Теги: больница, ремонт, здание, минздрав



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