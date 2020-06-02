Пушков: США начали "сыпаться"

Соединенные Штаты вступили в эпоху "сумятицы" и начинают "сыпаться", заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, на это указывают, в том числе, "расовый бунт" и внутренний раскол, а также неспособность страны справиться с коронавирусом.

США начинают сыпаться. Это видно в Сирии и Афганистане, по катастрофе с Ковид-19 в самих США, по неспособности помочь европ. союзникам в пик пандемии, по истеричным, но невнятным обвинениям в адрес Китая, по расовому бунту, по внутреннему расколу. США вступили во время сумятицы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 1, 2020

В США уже несколько дней не прекращаются акции протеста, которые начались после того, как при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. В несколько городов введены силы Нацгвардии. Протестующие обвиняют полицейских в расизме и убийстве.

Президент США Дональд Трамп готов мобилизовать все ресурсы для прекращения беспорядков в стране. Американский лидер пригрозил ввести армию туда, где местные власти откажутся задействовать Национальную гвардию.

Как стало известно, судмедэкспертиза подтвердила, что Джордж Флойд скончался в результате удушения. Специалисты подчеркивают, что это было убийство.

Ранее врачи утверждали, что Флойд скончался уже в реанимации от остановки сердца, пишет Regnum. Однако родственники погибшего настаивали на том, что афроамериканца убили полицейские при задержании.