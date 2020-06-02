07 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Сенатор Алексей Пушков (2017) | Фото: vesti.ru

Пушков: США начали "сыпаться"

Соединенные Штаты вступили в эпоху "сумятицы" и начинают "сыпаться", заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, на это указывают, в том числе, "расовый бунт" и внутренний раскол, а также неспособность страны справиться с коронавирусом.

В США уже несколько дней не прекращаются акции протеста, которые начались после того, как при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. В несколько городов введены силы Нацгвардии. Протестующие обвиняют полицейских в расизме и убийстве.

Президент США Дональд Трамп готов мобилизовать все ресурсы для прекращения беспорядков в стране. Американский лидер пригрозил ввести армию туда, где местные власти откажутся задействовать Национальную гвардию.

Как стало известно, судмедэкспертиза подтвердила, что Джордж Флойд скончался в результате удушения. Специалисты подчеркивают, что это было убийство.

Ранее врачи утверждали, что Флойд скончался уже в реанимации от остановки сердца, пишет Regnum. Однако родственники погибшего настаивали на том, что афроамериканца убили полицейские при задержании.

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Пушков: США начали "сыпаться"

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Теги: алексей пушков, сша, беспорядки



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