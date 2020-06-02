На Южном Урале за сутки скончались два человека с коронавирусом

В Челябинской области за сутки у 110 человек подтвержден COVID-19, два южноуральца скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 3 тыс. 242 человек.

Больных COVID-19 – 1 тыс. 791 человек. За сутки было выписано из больниц 58 человек, всего в регионе выздоровели 1 тыс. 394 пациента.

За прошедшие сутки скончалось два человека. От COVID-19 умер 51-летний пациент. 80-летняя женщина умерла от острого нарушения мозгового кровообращения, коронавирус был сопутствующим заболеванием. Всего за время пандемии в регионе скончалось 45 человек.