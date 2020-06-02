"И чего мы добиваемся?" Глава Сургута отчитал горожан, не соблюдающих самоизоляцию

Мэр Сургута Вадим Шувалов опубликовал на своей странице "ВКонтакте" видео, в котором раскритиковал горожан, не соблюдающих режим самоизоляции, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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"До сих пор многие из вас принципиально не соглашаются следовать ограничениям. Я это вижу сам и читаю в соцсетях. На улицах и в парках многолюдно, в магазинах и транспорте единицы носят маски. И чего мы добиваемся? Колоссального роста числа инфицированных: только за 1 июня в Югре выявлен 151 случай коронавируса! Сургут – второй в округе по числу заболевших. За 31 мая – 1 июня их количество выросло на 47 человек", - сказал Шувалов.

Он отметил, что власти следят за тем, как сургутяне следуют правилам. Шувалов призвал горожан "более трезво посмотреть на ситуацию". 1 июня 28 горожан привлечены к административной ответственности.

Подписчики по-разному отреагировали на слова мэра. Пользователь Руслан М. поблагодарил мэра за "чуткое отношение к людям". Аналогичное мнение высказала Роза И. – она полагает, что "руководитель города старается изо всех сил".

А вот Александр Г. раскритиковал Шувалова. По мнению сургутянина, охват аудитории у мэра небольшой, при этом в городе есть те, кто публично призывает нарушать режим самоизоляции, и у них аудитория больше.

"Можно говорить что угодно, но если потенциально опасные граждане не изолированы, то о чём Вы говорите? Начните хотя бы с этого, не допускайте рост. Вот идёт рост, 151 случай. 90 из них – в очагах. Сколько из сургутян – очаговые? Вы киваете на Роспотребнадзор, они "отделываются" общими словами. Есть, что скрывать? Вот как раз из-за недостатка полной и достоверной информации от официальных властей и рождаются слухи и фейки", - написал Сергей К..

Напомним, в Югре – 2 тыс. 587 больных коронавирусом.