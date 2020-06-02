Челябинский "Трактор" в 2019 году получил из бюджета области 1,4 млрд рублей

Хоккейный клуб "Трактор" за 2019 год получил субсидию от Челябинской области в размере почти 1,4 млрд рублей.

Такие данные приводит Sports.ru со ссылкой на финансовую отчетность клуба. Отмечается, что общие затраты на контракты команд системы (КХЛ, ВХЛ, МХЛ) составили чуть больше 1,1 млрд руб. При этом официальной продукции клуба продано на 1,5 млн руб.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне команда не смогла выйти в плей-офф Кубка Гагарина. В ноябре в связи с неудовлетворительными спортивными результатами, по требованию Президента клуба Алексея Текслера, главный тренер Петерис Скудра отправлен в отставку. На его место был назначен Владимир Юрзинов, который также покинул пост в апреле текущего года. В мае новым главным тренером был назначен Анвар Гатиятулин.

Кроме того, в 2020 году назначен новый генеральный директор ХК "Трактор". Им стал воспитанник клуба, спортивный предприниматель Иван Савин. Борис Видгоф остался вице-президентом клуба. Он сосредоточится на контроле финансово-хозяйственной деятельности и выстраивании взаимоотношений со спонсорами.