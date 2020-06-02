Челябинский "Трактор" в 2019 году получил из бюджета области 1,4 млрд рублей

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Челябинская область
ХК Трактор Челябинск форма (2013) | Фото:hctraktor.org

Челябинский "Трактор" в 2019 году получил из бюджета области 1,4 млрд рублей

Хоккейный клуб "Трактор" за 2019 год получил субсидию от Челябинской области в размере почти 1,4 млрд рублей.

Такие данные приводит Sports.ru со ссылкой на финансовую отчетность клуба. Отмечается, что общие затраты на контракты команд системы (КХЛ, ВХЛ, МХЛ) составили чуть больше 1,1 млрд руб. При этом официальной продукции клуба продано на 1,5 млн руб.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне команда не смогла выйти в плей-офф Кубка Гагарина. В ноябре в связи с неудовлетворительными спортивными результатами, по требованию Президента клуба Алексея Текслера, главный тренер Петерис Скудра отправлен в отставку. На его место был назначен Владимир Юрзинов, который также покинул пост в апреле текущего года. В мае новым главным тренером был назначен Анвар Гатиятулин.

Кроме того, в 2020 году назначен новый генеральный директор ХК "Трактор". Им стал воспитанник клуба, спортивный предприниматель Иван Савин. Борис Видгоф остался вице-президентом клуба. Он сосредоточится на контроле финансово-хозяйственной деятельности и выстраивании взаимоотношений со спонсорами.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Челябинский "Трактор" в 2019 году получил из бюджета области 1,4 млрд рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Трактор, ХК, хоккей, субсидии,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети