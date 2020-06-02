В Минобороны отобрали 50 военных для тестирования вакцины на коронавирус

Минобороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от новой коронавирусной инфекции CoViD-19.

Как передает РИА Новости, отобраны 50 военнослужащих, в том числе пять женщин. Все прошли обследование и тестирование.

Ранее сообщалось, что завершить клинические исследования вакцины от коронавируса планируется в сентябре. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, скорее всего, вакцина от COVID-19 будет получена до второй волны распространения заболевания. Вторая волна коронавируса ожидается осенью одновременно с подъемом гриппа.