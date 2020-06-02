Президент освободил от должности уральского транспортного прокурора

СМИ сообщили об отставке сразу нескольких высокопоставленных силовиков, среди которых Уральский транспортный прокурор Александр Герасименко.

Приказ об отставке силовиков был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Также сообщается об освобождении от должности руководителя архангельского СУ СК Ивана Логиновских, замруководителя ГСУ СКР Сергея Золотарева, начальника ГУ МВД по Новосибирской области Юрия Стерликова, заместителя главы главного управления СКР по расследованию особо важных дел генерал-майор юстиции Анатолия Разинкина.

Получить оперативный комментарий от пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры не удалось - на звонок корреспондента Накануне.RU никто не ответил.

Отметим, что на портале правовой информации документ пока не опубликован.