Первый и крупнейший в мире космодром Байконур отмечает 65-летний юбилей

Космодром Байконкур, первый и крупнейший в мире, отмечает 2 июня 65-летний юбилей. В этот день в 1955 году генштаб Минобороны СССР утвердил план создания 5-го научно-исследовательского испытательного полигона. Тогда же была создана войсковая часть 11284. И только после полета Юрия Гагарина в 1961 году полигон получил открытое название "Космодром Байконур".

Сегодня с Байконура производится до 80% пусков российской космической программы, в том числе пилотируемые старты к МКС.

Вместе с Казахстаном Россия строит на базе космодрома новый ракетно-космический комплекс "Байтерек", а "Гагаринский старт" планируется модернизировать для пусков ракет-носителей "Союз-2".

Фото: meteocenter.net