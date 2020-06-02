07 Сентября 2020
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трансляция полета Сергея Прокопьева с космодрома &quot;Байконур&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

Первый и крупнейший в мире космодром Байконур отмечает 65-летний юбилей

Космодром Байконкур, первый и крупнейший в мире, отмечает 2 июня 65-летний юбилей. В этот день в 1955 году генштаб Минобороны СССР утвердил план создания 5-го научно-исследовательского испытательного полигона. Тогда же была создана войсковая часть 11284. И только после полета Юрия Гагарина в 1961 году полигон получил открытое название "Космодром Байконур".

Сегодня с Байконура производится до 80% пусков российской космической программы, в том числе пилотируемые старты к МКС.

Вместе с Казахстаном Россия строит на базе космодрома новый ракетно-космический комплекс "Байтерек", а "Гагаринский старт" планируется модернизировать для пусков ракет-носителей "Союз-2".

Байконур|Фото:meteocenter.net

Фото: meteocenter.net

трансляция полета Сергея Прокопьева с космодрома

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Первый и крупнейший в мире космодром Байконур отмечает 65-летний юбилей

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Теги: космодром, байконур, юбилей, роскосмос



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