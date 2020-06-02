Интернет-магазины возобновили примерку в пунктах выдачи заказов

Российские интернет-магазины вернули возможность примерки одежды и обуви в пунктах выдачи заказов. С 30 марта даже такие крупные игроки как Wildberries, Ozon и Lamoda не предоставляли возможности примерить заказ перед покупкой.

В начале апреля запрет на эту услугу был введен также правительством Московской области. В Москве мэрия и Роспотребнадзор подобные меры не вводили, отмечают "Ведомости". С возвращением примерки продавцы надеются на рост продаж.

Впрочем, даже закрытие примерочных не сильно отразилось на интернет-магазинах – уже в начале мая электронная коммерция в России начала восстанавливаться после обвала рубля и введения карантинных ограничений. Так, в мае количество заказов в интернет-магазинах росло ежедневно на 21%, тогда как в апреле падало на 6% в день. Онлайн-шопинг подстроился под ситуацию и видоизменился. Например, курьеры заменили почтаматы и пункты выдачи.