07 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Владимир Молодцов (2020) | Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В свердловском ГУ МВД назначен новый глава управления уголовного розыска

В ГУ МВД России по Свердловской области назначен новый начальник управления уголовного розыска.

Как сообщается на официальном сайте областного Главка, должность занял подполковник полиции Владимир Молодцов. Ранее он возглавлял управление по контролю за оборотом наркотиков.

Стоит отметить, что подразделения уголовного розыска являются самыми старыми в системе оперативных аппаратов криминальной милиции. Они состоят из подразделений по борьбе с преступлениями против личности (убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования и т.п.), по борьбе с имущественными преступлениями (разбои, грабежи, кражи) и розыска.

Напомним, прежний начальник службы уголовного розыска свердловского ГУ МВД Александр Мазаев покинул свой пост в мае прошлого года. Тогда сообщалось, что его отставка может быть связана с протестными акциями в защиту сквера в Екатеринбурге. Однако в полиции уверяли, что Мазаев "уходит из системы МВД на заслуженный отдых в связи с выслугой лет".

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В свердловском ГУ МВД назначен новый глава управления уголовного розыска

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Теги: уголовный розыск, назначение, МВД



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