07 Сентября 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО В России
Обрушение железнодорожного моста на перегоне ст. Кола – ст. Выходной (1436 км 1 перегон) Мурманского отделения Октябрьской железной дороги в Кольском районе (2020) | Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области

Из-за обрушения моста под Мурманском остановилось движение более 40 грузовых поездов

Обрушившийся из-за паводка мост под Мурманском привел к приостановке движения 46 грузовых поездов, сообщает ТАСС.

В районе ЧП ведутся работы. Руководство железной дороги планирует найти более длинный пролет через мост, который может быть установлен без опоры.

По данным областного ГУ МЧС, 30 мая из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры моста на перегоне станция Кола - станция Выходной. На мосту шли восстановительные работы, но 1 июня он обрушился. Ни один рабочий восстановительной бригады не пострадал.

Власти региона сообщили, что на восстановление рухнувшего моста уйдет около 2−3 недель. Мурманская транспортная прокуратура, а также Следственный комитет начали проверку по факту обрушения.

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Из-за обрушения моста под Мурманском остановилось движение более 40 грузовых поездов

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Теги: мост, обрушение, мурманск



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