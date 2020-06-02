07 Сентября 2020
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Лаборатория, где проводится проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале коллектив дома культуры отправили на самоизоляцию из-за коронавируса у сотрудника

В Аргаяшском районе коллектив дома культуры отправили на самоизоляцию после подтверждения коронавируса у одного из сотрудников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Как отметил и.о. главы района Игорь Ишимов, в муниципалитете сложилась напряженная ситуация по распространению коронавирусной инфекции. Подтверждено 39 случаев заболевания, еще у 12 человек условно положительный результат.

Руководитель муниципалитета поручил главами сельских поселений контролировать соблюдение ограничительных мер и обязательного масочного режима на ваших территориях. Послаблений в работе рынка выходного дня в Аргаяше до 14 июня включительно не будет.

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На Южном Урале коллектив дома культуры отправили на самоизоляцию из-за коронавируса у сотрудника

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Теги: коронавирус, дом культуры, самоизоляция,



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