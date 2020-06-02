07 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В отделе УФНС в Тюмени обнаружен очаг коронавирусной инфекции

У троих сотрудников налоговой инспекции в Тюменской области был обнаружен коронавирус. Об очаге инфекции в налоговой инспекции №3 УФНС по Тюменской области сообщают в региональном оперативном штабе.

Первый зараженный был выявлен 22 мая, после обращения в поликлинику по месту жительства с симптомами ОРВИ. Там он сдал анализ и получил положительный результат теста на COVID-19. Еще у двоих сотрудников коронавирус подтвердился 24 и 26 мая.

"В рамках проведения эпидемиологического расследования установлен круг контактных лиц — 74 человека, проведено лабораторное обследование контактных. Затем выявлено еще два положительных результата. На момент расследования каждого случая все выявленные лица имеют признаки ОРВИ легкой степени", - рассказали в оперштабе.

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В отделе УФНС в Тюмени обнаружен очаг коронавирусной инфекции

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Теги: коронавирус, очаг, налоговая инспекция



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