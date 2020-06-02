В аэропорту Тюмени за 2,2 миллиарда построят ангар для ремонта самолётов

В Тюмени объявлен конкурс на строительство ангара для техобслуживания самолётов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Лот на портале госзакупок разместило АО "Терминал-Рощино" (в числе учредителей – власти Тюмени и области, Югры и Ямала). Цель – открытый конкурс по выбору генподрядчика по строительству ангарного комплекса для технического обслуживания двух воздушных судов в тюменском аэропорту "Рощино", включая поставку материалов и оборудования.

Начальная цена контракта – 2,2 млрд руб., заявки принимают с 1 по 19 июня.