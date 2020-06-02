07 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
Александр Высокинский, Игорь Володин (2020) | Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга зарабатывает меньше спикера гордумы. Но у него есть мотоцикл

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский и депутаты городской думы вместе со спикером Игорем Володиным отчитались о своих доходах за 2019 год. Как передает корреспондент Накануне.RU, сведения опубликованы на официальном сайте парламента уральской столицы.

Так, Высокинский в прошлом году сумел заработать 3,2 млн рублей. Также мэр задекларировал квартиру площадью 162,3 кв.м, гараж и два парковочных места. В собственности главы Екатеринбурга есть мотоцикл "Тула".

Председатель городской думы Игорь Володин заработал чуть больше мэра – 3,4 млн рублей. Он владеет гаражом, а также двумя квартирами по 78,6 и 98,6 кв.м. Мотоцикла у Володина нет, но ему принадлежит легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 105.

заседание рабочей группы по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины(2019)|Фото: Накануне.RU

Что касается депутатов гордумы, то самым богатым стал Дмитрий Николаев из ЛДПР – его доход составил 59,4 млн рублей. Из имущества у него есть квартира площадью 93,3 кв.м и машиноместо, а в пользовании квартира 58,6 кв.м.

Наиболее низкие доходы за год у Андрея Пирожкова из КПРФ – он задекларировал 172,5 тыс. рублей. Также коммунист владеет половиной квартиры 38,6 кв.м и пользуется еще одной квартирой площадью 31,2 кв.м.

Напомним, ранее о своих доходах отчитался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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Мэр Екатеринбурга зарабатывает меньше спикера гордумы. Но у него есть мотоцикл

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Теги: Высокинский, Володин, депутаты, доходы



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