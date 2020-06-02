07 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Массовые беспорядки в Миннесоте, США (2020) | Фото: REUTERS/Eric Miller

Трамп пригрозил ввести войска в охваченные беспорядками города

Президент США Дональд Трамп готов мобилизовать все ресурсы для прекращения беспорядков в стране. Американский лидер пригрозил ввести в армию туда, где местные власти откажутся задействовать Национальную гвардию.

"Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему", - заявил президент, выступая в Белом доме.

По данным СМИ, Трамп намерен задействовать закон "О восстании" 1807 года, который регулирует полномочия президента США размещать войска на территории страны для подавления восстания или мятежа.

Погромы в Сан-Франциско(2020)|Фото: Накануне.RU

Ранее губернатор штата Орегон Кейт Браун отклонила прошение мэра Портленда Теда Уилера об отправке в город отрядов нацгвардии. Кроме того, она выразила несогласие с призывом Трампа о повсеместном использовании этого вида войск для разгона беспорядков, передает Regnum.

В свою очередь, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо осудил готовность Трампа разгонять акции протеста в США с помощью военных. Он обвинил президента в саморекламе, намекая на выход из Белого дома для визита к зданию Епископальной церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, которая пострадала от пожара, устроенного демонстрантами.

"Он применяет войска для подавления мирных акций протеста для того, чтобы поучаствовать в фотосессии в церкви. Для президента это всего лишь телевизионное шоу", - написал в твиттере Куомо.

В США уже несколько дней не прекращаются акции протеста, которые начались после того, как при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. В несколько городов введены силы Нацгвардии.

Протестующие обвиняют полицейских в расизме и убийстве. Накануне сообщалось, что задержаны свыше четырех тысяч человек. Им предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер был вынужден ввести в городе комендантский час. Полиции в патрулировании оказывает поддержку нацгвардия.

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Трамп пригрозил ввести войска в охваченные беспорядками города

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Теги: сша, беспорядки, дональд трамп, военные



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Развитие сюжета:

Ранее 02.06.2020 19:51 Мск "Нью-Йорк, звони в Нацгвардию!" Трамп призвал давить протесты в Нью-Йорке силой

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