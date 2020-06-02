Трамп пригрозил ввести войска в охваченные беспорядками города

Президент США Дональд Трамп готов мобилизовать все ресурсы для прекращения беспорядков в стране. Американский лидер пригрозил ввести в армию туда, где местные власти откажутся задействовать Национальную гвардию.

"Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему", - заявил президент, выступая в Белом доме.

По данным СМИ, Трамп намерен задействовать закон "О восстании" 1807 года, который регулирует полномочия президента США размещать войска на территории страны для подавления восстания или мятежа.

Ранее губернатор штата Орегон Кейт Браун отклонила прошение мэра Портленда Теда Уилера об отправке в город отрядов нацгвардии. Кроме того, она выразила несогласие с призывом Трампа о повсеместном использовании этого вида войск для разгона беспорядков, передает Regnum.

В свою очередь, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо осудил готовность Трампа разгонять акции протеста в США с помощью военных. Он обвинил президента в саморекламе, намекая на выход из Белого дома для визита к зданию Епископальной церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, которая пострадала от пожара, устроенного демонстрантами.

"Он применяет войска для подавления мирных акций протеста для того, чтобы поучаствовать в фотосессии в церкви. Для президента это всего лишь телевизионное шоу", - написал в твиттере Куомо.

В США уже несколько дней не прекращаются акции протеста, которые начались после того, как при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. В несколько городов введены силы Нацгвардии.

Протестующие обвиняют полицейских в расизме и убийстве. Накануне сообщалось, что задержаны свыше четырех тысяч человек. Им предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер был вынужден ввести в городе комендантский час. Полиции в патрулировании оказывает поддержку нацгвардия.