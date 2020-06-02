Новозеландцев возмутил приезд в закрытую на карантин страну съемочной группы "Аватара 2"

Съемочная группа фильма "Аватар 2" во главе с оскароносным режиссером Джеймсом Кэмероном получила специальное разрешение на въезд в Новую Зеландию, где будет сниматься продолжение блокбастера. Для других иностранных граждан граница этой страны пока остается закрытой.

Вместе с Кэмероном прилетели 55 человек. Их доставил частный самолет. Продюсер фильма Джон Ландау написал, что теперь команде предстоит пройти 14-дневный карантин, передает The Guardian. Несмотря на все меры безопасности, предпринятые киношниками, многие новозеландцы были недовольны особенным положением голливудских гостей. Например, негодование выразили фермеры, занимающиеся молочным животноводством. Они не могут вернуть в Новую Зеландию высококвалифицированных специалистов-иностранцев, которых ранее выдворили из страны, даже несмотря на то, что они годами жили и работали в этой стране.