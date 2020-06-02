07 Сентября 2020
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Экономика За рубежом
Роман Абрамович (2018) | Фото: eg.ru

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Российско-израильский миллиардер, владелец Evraz Роман Абрамович купил самый дорогой в Израиле особняк. Сделка была заключена незадолго до начала эпидемии коронавируса, сообщает издание Globes со ссылкой на источник, близкий к сделке.

Ндвижимость находится в районе Герцлия-Питуах – роскошком "поселке миллионеров" недалеко от Тель-Авива. Земельный участок в 9,5 тыс. кв. м и дом обошлись Абрамовичу в $64,5 млн (или 226 млн шекелей). Дом ранее принадлежал британскому управляющему хедж-фондами Алану Говарду. Он купил дом в 2006 году всего за $9 млн.

Говард, как сообщает издание, потратил огромные средства на обустройство дома. Для начала он расширил участок с 6,5 тыс. до 9,5 тыс. кв. м. Построил два здания – гостевой дом и хозяйскую виллу. Архитектором выступил Орли Шрем. Маленький дом получился на 1 тыс. кв. м, большой – на 2 тыс. кв. м. На территории также есть теннисный корт и бассейн с гидравлической платформой, с помощью которой можно быстро организовать дополнительное пространство.

Недвижимость была выставлена на продажу в течение двух лет за $100 млн, но покупатель так и не нашелся. А прошлом году Абрамович арендовал поместье с возможностью выкупа.

Это уже третий объект недвижимости, который Абрамович покупает в Израиле за последние годы. В 2015 году он купил бутик-отель Versano в Тель-Авиве за 104 млн шекелей.

В прошлом году Абрамович купил через принадлежащую ему компанию "Бейт-Хаген" пятиэтажное офисное здание на набережной в Тель-Авиве за 200 млн шекелей.

Роман Абрамович получил гражданство Израиля в 2018 году.

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Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

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Теги: роман абрамович, вилла, израиль, недвижимость, покупка



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